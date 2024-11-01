Лишний повод уйти от Google: поисковик ChatGPT не получит встроенной рекламы

Опубликовано 01 ноября 2024, 17:051 мин.
Лишний повод уйти от Google: поисковик ChatGPT не получит встроенной рекламыБросая вызов Google
OpenAI резко ворвалась на рынок поисковых систем с полноценным запуском SearchGPT, которая ещё и предлагает значительное преимущество перед своим основным конкурентом, Google: отсутствие рекламы.
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Представитель OpenAI подтвердил Mashable, что компания не планирует включать рекламу в SearchGPT. Работая на модели GPT-4o, ChatGPT Search использует возможности «третьестороннего поиска» и контент от медиа-партнеров для «доставки актуальной информации».
Безрекламная модель представляет собой резкий контраст с «рекламно насыщенным» подходом Google, который подвергается критике за слишком «кликбейтные» результаты поиска.
Правда, всё может поменяться в будущем. Вы может не знали, но в 90-х даже Google хвалила и рекламировала себя именно отсутствием рекламы и новостей.
Так что держите ухо востро.