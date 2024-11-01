Лишний повод уйти от Google: поисковик ChatGPT не получит встроенной рекламы

Представитель OpenAI подтвердил Mashable, что компания не планирует включать рекламу в SearchGPT. Работая на модели GPT-4o, ChatGPT Search использует возможности «третьестороннего поиска» и контент от медиа-партнеров для «доставки актуальной информации».

Безрекламная модель представляет собой резкий контраст с «рекламно насыщенным» подходом Google, который подвергается критике за слишком «кликбейтные» результаты поиска.

Правда, всё может поменяться в будущем. Вы может не знали, но в 90-х даже Google хвалила и рекламировала себя именно отсутствием рекламы и новостей.