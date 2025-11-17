​​Logitech подтвердила кибератаку: похищена часть данных о клиентах

Logitech сообщает, что расследование продолжается. Предполагается, что хакеры использовали уязвимость нулевого дня в «одном из сторонних программных продуктов», точная платформа которого пока не раскрывается. После выхода патча от поставщика уязвимость закрыли.

По словам производителя, в скомпрометированных системах не хранились «чувствительные персональные данные» (номера социального страхования или данные кредитных карт). Тем не менее, злоумышленники могли получить «ограниченную информацию о сотрудниках, клиентах, а также данные о партнёрах и поставщиках».

Logitech отметила, что инцидент «не должен существенно повлиять на бизнес-результаты».