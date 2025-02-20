Логотип Duolingo сбил «насмерть» Tesla Cybertruck

Несмотря на странный подход, кампания оказалась успешной. По данным Similarweb, ежемесячное число активных пользователей приложения Duolingo для Android выросло на 25%, а число загрузок на следующий день после объявления подскочило на 38%. Гугление Duolingo также выросло на 58%.

Сейчас компания призывает пользователей «спасти Дуо», выполняя уроки.

Duolingo известна своей причудливой, а иногда и агрессивной тактикой «вовлечения». Хотя некоторые находят это раздражающим, маркетинговая стратегия компании бесспорно эффективна.