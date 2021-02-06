Ложные GPS-трекеры стали причиной 10-балльных «пробок» в Яндекс.Картах

Сообщается, что сервис стал показывать 10-балльные пробки примерно в 3:00. На картах появилось много красного и сообщений об опасных участках и дорожных работах. Как рассказал один из москвичей, из-за этой ситуации навигатор водил его «таким маршрутом, каким бы я стопроцентно ночью бы не поехал». Другой водитель рассказал, что навигатор его обманул, и на бордовых зонах всё было свободно.

Ситуация сыграла злую шутку и с теми, кто вызывал такси той ночью. Москвичи рассказывают, что тарифы были буквально «предновогодние».

В Яндексе заявили, что это всё случилось из-за большого количества фейковых сигналов GPS. Дело в том, что компания собирает данные о трафике с помощью анонимных треков от самих водителей. Злоумышленники пользуются этим.

Для оформления использовано фото «РИА Новости»