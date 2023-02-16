Лучше, чем у Apple? Как будет работать функция обнаружения падения на Google Pixel Watch

Лучше, чем у Apple? Как будет работать функция обнаружения падения на Google Pixel WatchСделаем выводы, когда она выйдет в широкий доступ
Функция обнаружения падения ранее появилась у некоторых владельцев Pixel Watch Fall Detection, но Google официально о ней не заявляла. 9to5Google нашли объяснение принципа работы новой функции в последнем обновления приложения Google Pixel Watch.
Фото: Google
Так, функция обнаружения падения "работает с помощью датчиков движения на ваших Pixel Watch". В приложении также есть предупреждение, что действия с “высокой интенсивностью” могут спровоцировать функцию обнаружения падения, и, что ваши часы не могут обнаружить все падения.
Активация происходит в три этапа:
При обнаружении сильного падения: Через 30 секунд ваши часы Pixel Watch завибрируют, подадут звуковой сигнал и проверят, не нужна ли вам помощь.
Если вы не ответите: Ваши часы Pixel попытаются связаться с экстренными службами.
Во время экстренного вызова: Ваши часы Pixel Watch воспроизведут автоматическое сообщение, в котором будет указано ваше местоположение и просьба о помощи. Вы также можете поговорить с оператором экстренной службы, если у вас есть такая возможность.
Функция должна быть доступна в следующих странах: Австралия, Канада, Франция, Великобритания, Ирландия, Япония, Тайвань, США.