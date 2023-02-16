Лучше, чем у Apple? Как будет работать функция обнаружения падения на Google Pixel Watch

При обнаружении сильного падения : Через 30 секунд ваши часы Pixel Watch завибрируют, подадут звуковой сигнал и проверят, не нужна ли вам помощь.

Если вы не ответите : Ваши часы Pixel попытаются связаться с экстренными службами.

Во время экстренного вызова: Ваши часы Pixel Watch воспроизведут автоматическое сообщение, в котором будет указано ваше местоположение и просьба о помощи. Вы также можете поговорить с оператором экстренной службы, если у вас есть такая возможность.