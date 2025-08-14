Приложения
Названы лучшие работающие в РФ альтернативы для Telegram и WhatsApp* с видеозвонками

Есть из чего выбрать
На фоне последних новостей россиянам явно понадобятся альтернативы Telegram и WhatsApp* для созвонов, не требующих платы за роуминг. Среди наиболее доступных и работающих в России решений главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов выделил несколько. Подробнее — в тексте.
Если хочется сэкономить, то отлично подойдут Matrix, WeChat, Zoom, Microsoft Teams, Snapchat, Google Meet, VK Видеозвонки и Max. У каждого из них свои плюсы, поэтому выбирайте, как говорится, на свой вкус и цвет.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Теперь подробнее о каждом.

— Matrix — децентрализованная платформа для общения. Скачать можно на официальном сайте matrix.org или в магазинах приложений. Бесплатна, с открытым исходным кодом.

— WeChat — китайское суперприложение с чатом, звонками и платежами. Доступно в Google Play и App Store, бесплатно. Имеет встроенный переводчик и множество мини-приложений.

— Zoom — популярный сервис для видеоконференций, ставший популярным во времена ковида. Доступен на zoom. us, в Google Play и App Store. Бесплатно для встреч до 40 минут. Подходит для бизнеса и обучения.

— Teams — корпоративный мессенджер от Microsoft. Доступен на microsoft.com и в маркетплейсах. Бесплатен для базового использования. Интегрируем с пакетом Office 365.

— Snapchat — мессенджер с упором на фото и видео. Доступен бесплатно в Google Play и App Store. Известен своими фильтрами и исчезающими сообщениями.

— Google Meet — сервис от Google для онлайн-встреч. Бесплатен, интегрирован с Gmail и Календарём Google.

— VK Видеозвонки — встроены в соцсеть ВКонтакте. Бесплатны, доступны в приложении VK. Поддерживают групповые звонки.

— Max — национальный мессенджер, который вскоре получит интеграцию с Госуслугами. Доступен в App Store и Google Play, бесплатен.

Напомним, что на данный момент в России частично заблокированы видеозвонки в WhatsApp*, Telegram, заблокирован Discord, Viber и Signal. Skype же недавно полностью прекратил существование.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

