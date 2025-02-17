Лучший эмулятор Nintendo DS DraStic удалили из Google Play

В прошлом году создатель DraStic, компания Exophase, сделала приложение бесплатным и объявила о планах удалить его из Google Play и выпустить его код с открытым исходным кодом. Однако релиз с открытым исходным кодом так и не состоялся.

Решение было принято после того, как судебные иски Nintendo привели к закрытию эмуляторов Yuzu Switch и Citra 3DS, хотя Exophase заявила, что это не было причиной удаления DraStic, а лишь «ускорило процесс».

Потеря DraStic — это удар по сообществу эмуляторов Android, которое уже пострадало от судебных тяжб Nintendo.