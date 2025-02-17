Лучший эмулятор Nintendo DS DraStic удалили из Google Play

Опубликовано 17 февраля 2025, 12:001 мин.
Лучший эмулятор Nintendo DS DraStic удалили из Google PlayЛучшим его признали фанаты
Популярный эмулятор Nintendo DS DraStic исчез из Google Play Store. Точная причина неясна, но, похоже, удаление было запланировано разработчиком, а не Nintendo.
© DraStic DS Emulator
В прошлом году создатель DraStic, компания Exophase, сделала приложение бесплатным и объявила о планах удалить его из Google Play и выпустить его код с открытым исходным кодом. Однако релиз с открытым исходным кодом так и не состоялся.
Решение было принято после того, как судебные иски Nintendo привели к закрытию эмуляторов Yuzu Switch и Citra 3DS, хотя Exophase заявила, что это не было причиной удаления DraStic, а лишь «ускорило процесс».
Потеря DraStic — это удар по сообществу эмуляторов Android, которое уже пострадало от судебных тяжб Nintendo.