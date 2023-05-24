Любители «халявы», внимание: Netflix вводит плату в размере $8 за каждого дополнительного человека

Любители «халявы», внимание: Netflix вводит плату в размере $8 за каждого дополнительного человекаНу или пусть они сами оплачивают свои подписки
Netflix принимает меры по борьбе с обменом учетными записями среди своих американских клиентов. Компания не только призывает их прекратить такую деятельность, но и вводит новый тариф: дополнительные $8 за каждого нового человека, пользующегося аккаунтом.
Гигант стриминга рассылает электронные письма клиентам, чьи учетные записи используются в нескольких местах. Netflix предлагает два варианта: перенести профиль дополнительного пользователя на новый аккаунт, за который он может заплатить отдельно, или платить дополнительные $7,99 в месяц, чтобы разделить аккаунт с человеком, который не живет вместе с ним.
Netflix определяет общие аккаунты, анализируя такую информацию, как IP-адреса, идентификаторы устройств и активность аккаунта.
Этот шаг был предпринят в то время, когда Netflix изучал различные стратегии для увеличения своих доходов, которые не показывают значительного роста.