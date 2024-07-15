Любители теорий заговоров заполонили Twitter после стрельбы по Трампу

Илон Маск, владелец X, недавно поддержал Трампа и, как сообщается, пожертвовал значительную сумму в его предвыборную кампанию. Это одобрение еще больше подогрело дискуссии на платформе, пользователи которой выражали скептицизм и выдвигали теории о "подлинности стрельбы", несмотря на отсутствие доказательств.

В отличие от других крупных социальных сетей, которые сосредоточились на проверке фактов, X позволил этим заговорам циркулировать в своих трендовых темах. В то время как YouTube направляли пользователей к достоверным источникам новостей, поведение X в этой ситуации подчеркивает его стремление поддерживать "открытый диалог", даже если он включает спорную или непроверенную информацию, пишут СМИ.

Соцсеть не ответила на просьбы о комментарии, но продолжает позиционировать себя как глобальный форум для дискуссий.