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Опубликовано 15 июля 2024, 06:00
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Любители теорий заговоров заполонили Twitter после стрельбы по Трампу

Платформа придерживается своей позиции "свободы слова"
Теории заговора вокруг недавней стрельбы на митинге в поддержку Дональда Трампа быстро распространились на сайте X (экс-Twitter). Вскоре после инцидента в трендах появились такие темы, как "#falseflag" и "инсценировка". Платформа, известная своей позицией в отношении свободы слова, всё же подверглась критике за распространение дезинформации.
Любители теорий заговоров заполонили Twitter после стрельбы по Трампу
© Ferra

Илон Маск, владелец X, недавно поддержал Трампа и, как сообщается, пожертвовал значительную сумму в его предвыборную кампанию. Это одобрение еще больше подогрело дискуссии на платформе, пользователи которой выражали скептицизм и выдвигали теории о "подлинности стрельбы", несмотря на отсутствие доказательств.

В отличие от других крупных социальных сетей, которые сосредоточились на проверке фактов, X позволил этим заговорам циркулировать в своих трендовых темах. В то время как YouTube направляли пользователей к достоверным источникам новостей, поведение X в этой ситуации подчеркивает его стремление поддерживать "открытый диалог", даже если он включает спорную или непроверенную информацию, пишут СМИ.

Соцсеть не ответила на просьбы о комментарии, но продолжает позиционировать себя как глобальный форум для дискуссий.