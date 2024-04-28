Любой человек мог получить доступ к видео с умных домофонов Eken

Просто загрузив приложение Aiwit и удерживая одну кнопку, злоумышленник, находящийся рядом с домом, мог сопрячь дверной замок со своим телефоном и, по сути, получить контроль. А любой человек с серийным номером дверного звонка мог удаленно получить доступ к записям — пароль не требовался. Дверной звонок даже не шифровал Wi-Fi и IP-адрес.

Eken выпустила обновление прошивки, устраняющее эти критические недостатки безопасности. Если вы владеете их продуктами, то проверьте версию прошивки через приложение Aiwit — для обеспечения безопасности она должна быть 2.4.1 или выше.

Расследование Consumer Reports заставило Федеральную комиссию по связи США (FCC) поинтересоваться практикой проверки Amazon, Sears, Shein, Temu и Walmart, которые продавали эти уязвимые дверные звонки. Несколько ритейлеров, включая Amazon, сняли эти дверные звонки с продажи.