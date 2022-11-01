Любые продукты и лекарства в беспроцентную рассрочку: СберМаркет запустил новый способ оплаты заказов

Единственное условие: сумма заказа должна составлять от 4000 до 30 тысяч рублей. При оформлении заявки на оплату заказа частями понадобится только номер телефона. Чтобы это сделать, нужно добавить товары в корзину и выбрать опцию «Оплата частями». После этого нужно ввести номер телефона и нажать кнопку «Отправить». Заявка одобряется моментально, клиент получает уведомление через приложение.

Сначала, при оформлении заказа, спишутся 25%. Оставшаяся часть суммы будет списываться через каждые две недели равными долями. Всё это будет происходить автоматически. Общий срок оплаты составит 1,5 месяца.

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