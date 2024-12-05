Люди-музыканты в ближайшие года потеряют четверть доходов из-за ИИ

Ожидается, что к 2028 году рынок генеративного ИИ вырастет с 3 млрд евро до 64 млрд евро в год. Этот сдвиг может сократить доходы создателей музыки двумя способами: за счет несанкционированного использования их работ, защищенных авторским правом, моделями ИИ и за счет сокращения возможностей трудоустройства, поскольку контент, созданный ИИ, становится более конкурентоспособным. По оценкам авторов исследования, к тому времени на музыку, созданную искусственным интеллектом, может приходиться 20 % доходов стриминговых платформ и 60 % доходов стоковых музыкальных библиотек.

Без “более жесткого регулирования” во всем мире, говорится в докладе, “экономическая ценность человеческого творчества” может быть еще больше подорвана искусственным интеллектом.