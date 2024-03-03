Люди недовольны лимитами в Apple iCloud: иск против компании подан

В иске, о котором впервые сообщило агентство Bloomberg Law, Apple обвиняется в том, что она установила «искусственно заниженные» уровни бесплатного хранения (5 ГБ) и вынуждает пользователей платить за дополнительные хранилища из-за ограниченных возможностей резервного копирования.

В иске также утверждается, что Apple ограничивает выбор, чтобы «подстроить конкурентную борьбу» и несправедливо предоставить преимущество собственному сервису iCloud перед конкурентами, такими как Google Drive или Dropbox.

Иск возглавляет компания Hagens Berman, известная своими предыдущими коллективными исками против Apple, и в нем могут принять участие лица, которые приобрели хранилище iCloud.