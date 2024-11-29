Люди обленились: ИИ заполонил западный аналог HeadHunter

Исследование, в ходе которого было проанализировано 8 795 англоязычных постов, опубликованных в период с января 2018 года по октябрь 2024 года, показало, что 54% из них были созданы с помощью той или иной формы генеративного ИИ, причем заметный всплеск пришелся на 2023 год, после того как был выпущен ChatGPT.

LinkedIn, платформа для соискателей, уже давно ассоциируется с «корпоративным жаргоном» и «стерильным, безличным взаимодействием» — чертами, которые особенно подходят для больших языковых моделей. Инструменты искусственного интеллекта, в том числе встроенный ИИ для премиум-подписчиков LinkedIn, упростили для пользователей процесс «корпоративного общения», что лишь способствовало росту числа «автоматизированных постов», пишут исследователи.

Некоторые пользователи ценят «четкость» постов, созданных искусственным интеллектом, другие же критикуют отсутствие «человеческой аутентичности».