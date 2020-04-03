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Люди по всему миру стали тратить больше денег на мобильные приложения
Особенно на игры
Люди по всему миру стали тратить больше денег на мобильные приложения. Это следует из последнего отчёта аналитической компании App Annie.
Утверждается, что по части расходов потребителей на приложения в первом квартале 2020 года был установлен рекорд. Пользователи по всему миру потратили более $23,4 млрд через магазины приложений от Apple и Google. На App Store приходится $15 млрд, а на Google Play — $8,3 млрд. Это на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Больше всего денег люди, конечно, потратили в мобильных играх. В первом квартале на их долю пришлось $16,7 млрд.
Кроме того, выросло среднее недельное время, проведённое пользователями в приложениях и играх, — на 20%.