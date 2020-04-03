Люди по всему миру стали тратить больше денег на мобильные приложения

Утверждается, что по части расходов потребителей на приложения в первом квартале 2020 года был установлен рекорд. Пользователи по всему миру потратили более $23,4 млрд через магазины приложений от Apple и Google. На App Store приходится $15 млрд, а на Google Play — $8,3 млрд. Это на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Больше всего денег люди, конечно, потратили в мобильных играх. В первом квартале на их долю пришлось $16,7 млрд.

Кроме того, выросло среднее недельное время, проведённое пользователями в приложениях и играх, — на 20%.