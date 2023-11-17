Люди потеряли доступ к своей ИИ-девушке CarynAI потому что… гендиректор в тюрьме

Расследование 404 Media показало, что CarynAI, как и другие боты компании, в настоящее время не функционируют. Как сообщается, сервис перестал функционировать с 23 октября, в результате чего платящие клиенты оказались в затруднительном положении.

Неожиданным поворотом стало то, что 30 октября Кэрин Марджори (она стала прообразом для CarynAI) объявила о разработке CarynAI 2.0 совместно с компанией Banter AI. Тем временем официальный аккаунт Forever Voices в Twitter принял эксцентричный оборот: в последние недели он делится странными видеороликами и высказываниями о ЦРУ, Дональде Трампе и ФБР.