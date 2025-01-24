Люди потратили на ИИ-приложения более 1 миллиарда долларов в 2024 году

Приложения с ИИ не были просто причудой; они пользовались стабильной популярностью в течение всего года. Потребители провели 7,7 миллиарда часов, используя приложения с искусственным интеллектом, которые были загружены 17 миллиардов раз в 2024 году. Среди них выделяется ChatGPT, набравший 50 миллионов ежемесячных активных пользователей быстрее, чем такие приложения, как Disney+ или YouTube Music.

Полный отчет доступен на сайте Sensor Tower и включает анализ iOS App Store и Google Play, но не сторонних магазинов приложений в других регионах, например в Китае.