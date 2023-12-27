Люди превзошли ИИ: человек оказался лучше алгоритмов в покупке акций

Фонды с одним управляющим обеспечили доходность более 4%, что резко контрастирует с мизерным 1%, достигнутым количественными фондами, полагающимися на алгоритмы. Победа биржевиков говорит о том, что, несмотря на доминирование роботрейдинга и машинного обучения, опытные управляющие фондами по-прежнему обладают уникальным преимуществом.

Количественные фонды, которые опираются на сложные математические модели, основанные на огромных массивах данных, столкнулись в этом году с трудностями, поскольку непредвиденные рыночные события нарушили их стратегии следования за трендами. Патрик Гали, управляющий партнер консалтинговой компании Sussex Partners, специализирующейся на хедж-фондах, отметил, что многие фонды столкнулись с трудностями в 2023 году из-за нестабильности рынков и разворотов трендов, что подчеркивает ограниченность чисто алгоритмических подходов.