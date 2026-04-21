Опубликовано 21 апреля 2026, 18:36
Люди редко понимают, если текст писал ИИ. И злятся, когда узнают правду

Исследования показали, что большинство людей не понимают, что отправленные им сообщения могут быть написаны ИИ. Даже те, кто сам пользуется такими технологиями, обычно не подозревают этого.
Люди редко понимают, если текст писал ИИ. И злятся, когда узнают правду

В одном из экспериментов более 1300 участников читали сообщения, например извинения по электронной почте. Одним говорили, что текст написал человек, другим — что это сделал ИИ, а третьим не давали никакой информации. Результат: если люди думали, что сообщение написал человек, они оценивали его положительно — как «искреннее и продуманное». Но если узнавали, что текст создан ИИ, мнение резко ухудшалось. Автора считали «ленивым и неискренним».

При этом, когда происхождение текста не раскрывалось, участники почти всегда считали, что его написал человек, и оценивали его так же высоко. Даже «активные пользователи ИИ» не проявляли «большей настороженности».