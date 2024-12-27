Людям пришлось использовать мозг: ChatGPT столкнулся со сбоем по всему миру

Опубликовано 27 декабря 2024, 20:541 мин.
Людям пришлось использовать мозг: ChatGPT столкнулся со сбоем по всему мируПеребои в работе
ChatGPT столкнулся со сбоем по всему миру. ChatGPT этой ночью не работал для пользователей по всему миру из-за сбоя, вызванного проблемой с «вышестоящим провайдером». OpenAI подтвердила наличие проблемы и пообещала быстро исправить проблему. У неё вышло.
Помимо ChatGPT, перебои наблюдались также в работе API OpenAI и платформы для создания видео Sora. Пользователи сообщали о большом количестве ошибок при попытке получить доступ к этим сервисам.
Этот сбой стал вторым за декабрь: аналогичная проблема возникла 11 декабря, в тот же день, когда Apple выпустила iOS 18.2, в которой GPT был интегрирован в Siri.
И да, Siri тоже сломалась вслед за ChatGPT.
Более подробно причина сбоя раскрыта не была, но главное, что у компании получилось всё исправить. Слишком много людей сейчас надеются на ИИ-сервис OpenAI.