Людям пришлось использовать мозг: ChatGPT столкнулся со сбоем по всему миру

Помимо ChatGPT, перебои наблюдались также в работе API OpenAI и платформы для создания видео Sora. Пользователи сообщали о большом количестве ошибок при попытке получить доступ к этим сервисам.

Этот сбой стал вторым за декабрь: аналогичная проблема возникла 11 декабря, в тот же день, когда Apple выпустила iOS 18.2, в которой GPT был интегрирован в Siri.

И да, Siri тоже сломалась вслед за ChatGPT.

Более подробно причина сбоя раскрыта не была, но главное, что у компании получилось всё исправить. Слишком много людей сейчас надеются на ИИ-сервис OpenAI.