MacOS 13.5 исправит синхронизацию с iPod Shuffle: его перестали собирать 6 лет назад

Ошибка, вызывавшая неизвестную ошибку (-244), не позволяла пользователям синхронизировать устройства iPod Shuffle 3-го и 4-го поколений. Хотя неизвестно, насколько широко распространена эта проблема и как давно она беспокоит пользователей, компания Apple приняла меры по ее устранению.

Shuffle, известный своими компактными размерами и отсутствием дисплея, был популярной моделью в линейке iPod. Он был снят с производства в 2017 году вместе с iPod nano. Однако, видимо, до сих пор находятся энтузиасты, которые хранят свои iPod.

Хотя официальной даты выхода macOS Ventura 13.5 пока нет, ожидается, что она станет общедоступной в ближайшее время, потому что macOS Sonoma появится уже осенью.