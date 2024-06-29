Приложения
Опубликовано 29 июня 2024, 07:30
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MacOS Sequoia устранит жесткие требования памяти для установки приложений

Раньше нужно было в два раза больше
Грядущее обновление macOS Sequoia должно устранить давнее неудобство для пользователей Mac: жесткие требования к объему памяти для загрузки приложений из App Store. В настоящее время пользователи должны иметь вдвое больше свободного места для хранения данных, чем размер приложения, которое они собираются загрузить (для приложения размером 1 ГБ требуется 2 ГБ свободного места).
MacOS Sequoia устранит жесткие требования памяти для установки приложений
© Ferra

В macOS Sequoia Apple упростит этот процесс, изменив требования в соответствии с конечным размером устанавливаемого приложения + небольшой буфер, как отмечается в примечаниях к выпуску macOS 15 beta 2. Это изменение особенно полезно для пользователей, загружающих большие приложения и игры, размер которых часто превышает 10 ГБ, пишут СМИ.

Хотя пользователям по-прежнему потребуется достаточно места для хранения, уменьшение первоначальных требований значительно облегчит нагрузку, особенно для MacBook Air с ограниченным объемом памяти, например 128 или 256 ГБ.

Выход macOS Sequoia для широкой публики запланирован на осень этого года: в настоящее время доступна предварительная версия для разработчиков, а публичная бета-версия запланирована на следующий месяц.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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