MacOS Sequoia устранит жесткие требования памяти для установки приложений

MacOS Sequoia устранит жесткие требования памяти для установки приложенийРаньше нужно было в два раза больше
В macOS Sequoia Apple упростит этот процесс, изменив требования в соответствии с конечным размером устанавливаемого приложения + небольшой буфер, как отмечается в примечаниях к выпуску macOS 15 beta 2. Это изменение особенно полезно для пользователей, загружающих большие приложения и игры, размер которых часто превышает 10 ГБ, пишут СМИ.
Хотя пользователям по-прежнему потребуется достаточно места для хранения, уменьшение первоначальных требований значительно облегчит нагрузку, особенно для MacBook Air с ограниченным объемом памяти, например 128 или 256 ГБ.
Выход macOS Sequoia для широкой публики запланирован на осень этого года: в настоящее время доступна предварительная версия для разработчиков, а публичная бета-версия запланирована на следующий месяц.