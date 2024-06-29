MacOS Sequoia устранит жесткие требования памяти для установки приложений

Раньше нужно было в два раза больше

Грядущее обновление macOS Sequoia должно устранить давнее неудобство для пользователей Mac: жесткие требования к объему памяти для загрузки приложений из App Store. В настоящее время пользователи должны иметь вдвое больше свободного места для хранения данных, чем размер приложения, которое они собираются загрузить (для приложения размером 1 ГБ требуется 2 ГБ свободного места).