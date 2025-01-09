Опубликовано 09 января 2025, 11:321 мин.
MacPaw представила Eney — ИИ-помощника, использующего Mac за васДля особо занятых (или ленивых)
MacPaw, известная такими популярными приложениями для Mac, как CleanMyMac и Setapp, анонсировала Eney — нового помощника с искусственным интеллектом, призванного «упростить выполнение задач на вашем Mac», пишут СМИ.
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Eney предлагает целый ряд функций, включая отправку электронной почты, конвертирование форматов файлов, удаление приложений, написание заметок, очистку Mac, обрезку видео, загрузку медиафайлов, организацию электронной почты и извлечение аудио из видео. Эти задачи будут выполняться в фоновом режиме, что позволит пользователям продолжать работу без помех.
Помощник интегрируется с различными сторонними приложениями, предлагая при необходимости «мини-интерфейсы». Вся обработка данных будет происходить на устройстве.
Запуск Eney ожидается в конце этого года.