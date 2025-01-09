Eney предлагает целый ряд функций, включая отправку электронной почты, конвертирование форматов файлов, удаление приложений, написание заметок, очистку Mac, обрезку видео, загрузку медиафайлов, организацию электронной почты и извлечение аудио из видео. Эти задачи будут выполняться в фоновом режиме, что позволит пользователям продолжать работу без помех.

Помощник интегрируется с различными сторонними приложениями, предлагая при необходимости «мини-интерфейсы». Вся обработка данных будет происходить на устройстве.

Запуск Eney ожидается в конце этого года.