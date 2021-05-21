Магазин приложений Apple может удалить WhatsApp

Нововведение WhatsApp ограничило функциональность приложения для пользователей, которые не хотят принимать новые правила.

В гайдлайне App Store же сказано, что приложения не должны предпринимать действий, которые ограничат их функциональность для пользователей. Таким образом, то, что делает WhatsApp, не разрешено правилами магазина. Это может привести к удалению мессенджера из App Store или прекращению действия учётной записи разработчика.

На момент публикации новости WhatsApp доступен в App Store. Официального подтверждения версии с удалением нет.