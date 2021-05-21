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Сегодня в 14:59
Магазин приложений Apple может удалить WhatsApp
Мессенджер нарушил правила магазина
Недавно WhatsApp поставил людей перед необходимостью принять новое пользовательское соглашение. Журналисты заметили, что такое поведение нарушает правила магазина приложений Apple. Есть риск, что App Store удалит мессенджер за это.
Нововведение WhatsApp ограничило функциональность приложения для пользователей, которые не хотят принимать новые правила.
В гайдлайне App Store же сказано, что приложения не должны предпринимать действий, которые ограничат их функциональность для пользователей. Таким образом, то, что делает WhatsApp, не разрешено правилами магазина. Это может привести к удалению мессенджера из App Store или прекращению действия учётной записи разработчика.
На момент публикации новости WhatsApp доступен в App Store. Официального подтверждения версии с удалением нет.