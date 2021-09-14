Магазин приложений Apple перестал работать перед презентацией iPhone 13

Apple, как правило, закрывает свой магазин за несколько часов до презентации. Как и несколько предыдущих мероприятий, сегодняшнее будет проходить в онлайн-формате. Нам покажут предварительно записанные ролики из Apple Park.

Напомним, по слухам, iPhone 13 выйдут с 1 ТБ памяти, получат уменьшенную «чёлку» и улучшенную систему камер. Apple Watch Series 7 станут больше, обзаведутся новыми циферблатами и более плоским дизайном. А вот новые AirPods станут внешне похожи на модель Pro, правда, технологию активного шумоподавления не получат.