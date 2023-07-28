Магазин приложений Apple вслед за Google введет новые требования для приложений

Магазин приложений Apple вслед за Google введет новые требования для приложенийОни должны будут отчитываться за использование API
Apple ужесточает требования к разработчикам приложений в процессе проверки в App Store. Технологический гигант ввел требование обосновывать решение разработчиков использовать тот или иной API, прежде чем отправить их на рассмотрение.
Этот шаг направлен на борьбу с «отпечатками» людей, используемыми для отслеживания пользователей в различных приложениях и на веб-сайтах.
К весне 2024 года приложения, использующие различные API без обоснованного объяснения, будут отклонены. Несмотря на то, что данная мера направлена на защиту конфиденциальности пользователей, разработчики все равно выражают опасения. Например, широко используемый API UserDefaults попадает в категорию Required Reason, что вызывает опасения, что приложения будут отклоняться из-за отсутствия объяснений использования даже таких базовых API.
Несмотря на опасения, Apple заверяет разработчиков, что они могут обжаловать отказы и подавать запросы по ситуациям, не предусмотренным руководством.