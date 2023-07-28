Магазин приложений Apple вслед за Google введет новые требования для приложений

Этот шаг направлен на борьбу с «отпечатками» людей, используемыми для отслеживания пользователей в различных приложениях и на веб-сайтах.

К весне 2024 года приложения, использующие различные API без обоснованного объяснения, будут отклонены. Несмотря на то, что данная мера направлена на защиту конфиденциальности пользователей, разработчики все равно выражают опасения. Например, широко используемый API UserDefaults попадает в категорию Required Reason, что вызывает опасения, что приложения будут отклоняться из-за отсутствия объяснений использования даже таких базовых API.