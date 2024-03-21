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Опубликовано 21 марта 2024, 19:04
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Магазин приложений Epic Games Store придет на iPhone с 12% комиссией

Евросоюз ликует
Битва между Epic Games и Apple разгорается на двух фронтах. В США Epic и ее союзники оспаривают реакцию Apple на решение суда, заставившее ее разрешить альтернативные способы оплаты. Тем временем Epic рассказывает о своем предстоящем магазине приложений для iPhone в ЕС.
Магазин приложений Epic Games Store придет на iPhone с 12% комиссией

© Epic Games

После судебного разбирательства Apple ослабила хватку, разрешив разработчикам подключать пользователей к внешним платежным системам в своих приложениях. Однако Apple по-прежнему взимает комиссию (12−27%) с покупок, совершенных таким образом. Epic и ее союзники (Microsoft и др.) утверждают, что это противоречит цели судебного постановления, поскольку размер комиссии близок к первоначальным 30%. По их мнению, эти сборы делают использование внешних систем нецелесообразным.

По другую сторону компания Epic раскрыла подробности о своем магазине приложений для iPhone, который будет запущен в ЕС к концу года. В этом Epic Games Store будут представлены как игры Epic (например, Fortnite), так и игры сторонних разработчиков. Разработчики будут получать прибыль по принципу 88/12, что повторяет модель ПК-версии магазина. Примечательно, что в течение первых шести месяцев разработчики смогут оставлять себе 100% дохода, а для покупок в приложениях будут использоваться собственные платежные системы.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Epic Games
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#IOS
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#iPhone