Магазин приложений Epic Games Store придет на iPhone с 12% комиссией

После судебного разбирательства Apple ослабила хватку, разрешив разработчикам подключать пользователей к внешним платежным системам в своих приложениях. Однако Apple по-прежнему взимает комиссию (12−27%) с покупок, совершенных таким образом. Epic и ее союзники (Microsoft и др.) утверждают, что это противоречит цели судебного постановления, поскольку размер комиссии близок к первоначальным 30%. По их мнению, эти сборы делают использование внешних систем нецелесообразным.

По другую сторону компания Epic раскрыла подробности о своем магазине приложений для iPhone, который будет запущен в ЕС к концу года. В этом Epic Games Store будут представлены как игры Epic (например, Fortnite), так и игры сторонних разработчиков. Разработчики будут получать прибыль по принципу 88/12, что повторяет модель ПК-версии магазина. Примечательно, что в течение первых шести месяцев разработчики смогут оставлять себе 100% дохода, а для покупок в приложениях будут использоваться собственные платежные системы.