Магазин приложений Huawei позволяет скачивать платные приложения бесплатно

Сообщается, что у AppGallery есть довольно серьёзная проблема, которая, по словам одного разработчика, остаётся нерешённой в течение нескольких месяцев, хотя он сообщил о ней Huawei ещё в феврале.

Этот недостаток позволяет любому, у кого есть немного технических знаний, время и желание, загрузить и установить любое платное приложение из AppGallery бесплатно. Для разработчиков приложений это очень плохая новость. Специалист, обнаруживший уязвимость, подчёркивает, что проблема не в том, что сами разработчики не разрешают проверку лицензии в своих приложениях, а в том, что это недостаток на стороне Huawei.