Магазин приложений Xbox появится на iOS и Android

Магазин начнет свою работу с «козырей», в нем будут представлены такие игры Microsoft, как Candy Crush и Minecraft. Это гарантирует сильное первоначальное предложение для привлечения.

При запуске Microsoft использует веб-технологии, что позволяет обойти ограничения магазина приложений и охватить игроков по всему миру на «всех устройствах». Это интересный ход, особенно учитывая ограниченный доступ Apple к магазинам приложений сторонних разработчиков на iOS за пределами ЕС.

Как именно игры будут распространяться через веб-магазин, пока неясно. Роль облачных игр еще не подтверждена, но это вполне возможно, учитывая их способность обходить ограничения.

Хотя на начальном этапе основное внимание уделяется играм от Microsoft, планируется расширить магазин за счет игр от сторонних разработчиков, создав настоящего конкурента существующим магазинам приложений.