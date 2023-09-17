Магазин в TikTok решил субсидировать скидки продавцов на Черную пятницу

Этот шаг направлен на привлечение покупателей, которые в ноябре традиционно устремляются в магазины (физические и онлайн) для совершения покупок в «черную пятницу» и «киберпонедельник».

TikTok Shop позволяет продавцам хранить и отправлять товары через центры выполнения заказов TikTok. В магазине также предусмотрена партнерская программа для авторов, продающих товары через свои видеоролики. В этом году компания намерена обеспечить глобальные продажи товаров на сумму 20 млрд долл.

Официальные предложения «Черной пятницы» в магазине TikTok начнутся в 20:00 23 ноября, а предложения «Киберпонедельника» будут действовать с 28 по 30 ноября.