Опубликовано 02 ноября 2024, 15:491 мин.
Mail.ru «отняла» бесплатные 100 ГБ хранения у первых клиентов «Облако Mail.ru»Предали преданных?
В конце октября 2024 года Mail.ru, принадлежащий VK, объявил о прекращении действия многолетнего предложения — 100 ГБ бесплатного пожизненного хранения на платформе «Облако Mail.ru». Спустя 11 лет старта проекта.
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Бесплатный тариф на 100 ГБ, предоставленный первым пользователям, официально завершится 11 ноября 2024 года. В почтовой рассылке Mail.ru проинформировала пользователей о том, что файлы, превышающие новый лимит, останутся доступны до 11 февраля 2025 года. Однако доступ к просмотру и совместному использованию этих данных будет закрыт, а не скачанные файлы после этого будут удалены без возможности восстановления. Сохранить данные можно, скачав их локально или оформив подписку Mail Space.
Mail.ru назвала рост функциональности платформы и ориентацию на развитие инструментов для продуктивности основными причинами пересмотра первоначального предложения.
А как считаете вы?