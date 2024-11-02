Mail.ru «отняла» бесплатные 100 ГБ хранения у первых клиентов «Облако Mail.ru»

Бесплатный тариф на 100 ГБ, предоставленный первым пользователям, официально завершится 11 ноября 2024 года. В почтовой рассылке Mail.ru проинформировала пользователей о том, что файлы, превышающие новый лимит, останутся доступны до 11 февраля 2025 года. Однако доступ к просмотру и совместному использованию этих данных будет закрыт, а не скачанные файлы после этого будут удалены без возможности восстановления. Сохранить данные можно, скачав их локально или оформив подписку Mail Space.