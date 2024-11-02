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Опубликовано 02 ноября 2024, 15:49
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Mail.ru «отняла» бесплатные 100 ГБ хранения у первых клиентов «Облако Mail.ru»

Предали преданных?
В конце октября 2024 года Mail.ru, принадлежащий VK, объявил о прекращении действия многолетнего предложения — 100 ГБ бесплатного пожизненного хранения на платформе «Облако Mail.ru». Спустя 11 лет старта проекта.
Mail.ru «отняла» бесплатные 100 ГБ хранения у первых клиентов «Облако Mail.ru»

© Mail.ru

Бесплатный тариф на 100 ГБ, предоставленный первым пользователям, официально завершится 11 ноября 2024 года. В почтовой рассылке Mail.ru проинформировала пользователей о том, что файлы, превышающие новый лимит, останутся доступны до 11 февраля 2025 года. Однако доступ к просмотру и совместному использованию этих данных будет закрыт, а не скачанные файлы после этого будут удалены без возможности восстановления. Сохранить данные можно, скачав их локально или оформив подписку Mail Space.

Mail.ru «отняла» бесплатные 100 ГБ хранения у первых клиентов «Облако Mail.ru»

© Mail.ru

Mail.ru назвала рост функциональности платформы и ориентацию на развитие инструментов для продуктивности основными причинами пересмотра первоначального предложения.

А как считаете вы?

Источник:Хабр
Автор:Максим Многословный
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