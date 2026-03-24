Mail теперь решает три четверти проблем без участия живых операторов

Опубликовано 24 марта 2026, 14:33
Mail теперь решает три четверти проблем без участия живых операторовMail запустил умного чат-бота
Mail внедрила чат-бота в службу поддержки пользователей. Новая система работает на основе технологии RAG, что сочетает большие языковые модели с информацией из раздела «Помощь» сервисов Mail.
Технология работает так: система анализирует частые проблемы пользователей и статьи из раздела «Помощь», а затем формирует точные ответы и рекомендации. ML-модели помогают создавать заявки и собирать необходимую информацию для операторов, если всё же требуется их участие.
Теперь 74% обращений решаются без участия операторов поддержки. Точность ответов бота достигла 77%. При этом доля обращений через чат-бота выросла до 31% от общего числа запросов.