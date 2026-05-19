Мальта даст всем гражданам год бесплатного ChatGPT Plus

Опубликовано 19 мая 2026, 08:42
Мальта даст всем гражданам год бесплатного ChatGPT PlusНо сначала нужно пройти курс по ИИ
Мальта станет первой страной в мире, которая предоставит всем своим гражданам бесплатный год подписки ChatGPT Plus (обычно она стоит 20 долларов в месяц). Но есть условие: сначала нужно закончить государственный курс по основам искусственного интеллекта.
Программа стартует в мае. Курс разработал Университет Мальты. Он рассчитан на обычных людей — школьников, работников, пенсионеров. На нём объясняют, что такое ИИ, где он ошибается и как безопасно пользоваться им дома и на работе. Только после этого выдаётся бесплатная подписка.
Интересно, что бесплатный доступ получат даже граждане Мальты, живущие за границей.