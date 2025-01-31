Приложения
Опубликовано 31 января 2025, 11:15
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Марка Цукерберга не испугал всемирный хайп вокруг DeepSeek

Он защищает стратегию *Meta в области ИИ
Генеральный директор *Meta Марк Цукерберг выразил уверенность, несмотря на растущую шумиху вокруг DeepSeek и ее моделей искусственного интеллекта. Выступая во время созвона о доходах компании за четвертый квартал, Цукерберг сказал инвесторам, что Meta не беспокоится об успехе DeepSeek. Он подчеркнул, что достижения DeepSeek при минимальных инвестициях «только усилили» фокус Meta на ИИ.
Марка Цукерберга не испугал всемирный хайп вокруг DeepSeek

© DeepSeek

Цукерберг подчеркнул, что миллиарды долларов, которые *Meta вкладывает в вычислительную инфраструктуру, например GPU, со временем «окупятся».

Meta планирует интегрировать инновации DeepSeek в свой собственный ИИLlama, запуск которого с новыми мультимодальными возможностями ожидается в ближайшие месяцы. Цукерберг также отметил, что сильная бизнес-модель *Meta отличает ее от других ИИ-компаний, не имеющих устойчивой финансовой поддержки.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена