Марка Цукерберга не испугал всемирный хайп вокруг DeepSeek

Цукерберг подчеркнул, что миллиарды долларов, которые *Meta вкладывает в вычислительную инфраструктуру, например GPU, со временем «окупятся».

Meta планирует интегрировать инновации DeepSeek в свой собственный ИИLlama, запуск которого с новыми мультимодальными возможностями ожидается в ближайшие месяцы. Цукерберг также отметил, что сильная бизнес-модель *Meta отличает ее от других ИИ-компаний, не имеющих устойчивой финансовой поддержки.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена