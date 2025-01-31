Марка Цукерберга не испугал всемирный хайп вокруг DeepSeek

Опубликовано 31 января 2025, 11:151 мин.
Марка Цукерберга не испугал всемирный хайп вокруг DeepSeekОн защищает стратегию *Meta в области ИИ
Генеральный директор *Meta Марк Цукерберг выразил уверенность, несмотря на растущую шумиху вокруг DeepSeek и ее моделей искусственного интеллекта. Выступая во время созвона о доходах компании за четвертый квартал, Цукерберг сказал инвесторам, что Meta не беспокоится об успехе DeepSeek. Он подчеркнул, что достижения DeepSeek при минимальных инвестициях «только усилили» фокус Meta на ИИ.
© DeepSeek
Цукерберг подчеркнул, что миллиарды долларов, которые *Meta вкладывает в вычислительную инфраструктуру, например GPU, со временем «окупятся».
Meta планирует интегрировать инновации DeepSeek в свой собственный ИИLlama, запуск которого с новыми мультимодальными возможностями ожидается в ближайшие месяцы. Цукерберг также отметил, что сильная бизнес-модель *Meta отличает ее от других ИИ-компаний, не имеющих устойчивой финансовой поддержки.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена