Машинное обучение нашло скрытые химические смеси в речной воде

Их искусственный интеллект был сфокусирован на водяной блохе (Daphnia), своеобразном «индикаторе» качества воды, и показал, что химические смеси могут оказывать вредное воздействие на водные организмы даже при низких концентрациях.

Исследование показало, что комбинации химических веществ часто создают большую опасность для окружающей среды, чем когда химические вещества присутствуют по отдельности, что дает представление об экологическом воздействии химических смесей. Это исследование может помочь улучшить мониторинг и обосновать новые правила сброса химических веществ в водные пути.