Машинное обучение нашло скрытые химические смеси в речной воде

Опубликовано 22 декабря 2024, 14:151 мин.
Машинное обучение нашло скрытые химические смеси в речной водеПить не стоит
ИИ теперь используется для лучшего понимания влияния сложных химических смесей на водную флору и фауну, что открывает путь к усилению защиты окружающей среды, сообщают учёные. Команда из Бирмингемского университета в сотрудничестве с китайскими и немецкими коллегами проанализировала образцы воды из пекинской реки Чаобай, которая подвергается загрязнению из сельскохозяйственных, бытовых и промышленных источников.
Их искусственный интеллект был сфокусирован на водяной блохе (Daphnia), своеобразном «индикаторе» качества воды, и показал, что химические смеси могут оказывать вредное воздействие на водные организмы даже при низких концентрациях.
Исследование показало, что комбинации химических веществ часто создают большую опасность для окружающей среды, чем когда химические вещества присутствуют по отдельности, что дает представление об экологическом воздействии химических смесей. Это исследование может помочь улучшить мониторинг и обосновать новые правила сброса химических веществ в водные пути.