Опубликовано 14 сентября 2025, 19:10
Машков рассказал об использовании ИИ в постановке «Охота жить»

Но актёров не заменял
В постановке спектакля «Охота жить» по рассказам Василия Шукшина Московского театра Олега Табакова, показанного на сцене «Современника», применили технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил художественный руководитель театра Владимир Машков, пишет ТАСС.
По его словам, ИИ помогал создавать визуальные и световые эффекты: генерировались изображения на экране, свет менялся в зависимости от сцены, декорации двигались в ритме сюжета, а зрители могли ощущать запах настоящего леса.

При этом Машков подчеркнул, что ИИ не заменяет актёров. Технологии использовались как поддержка для живых артистов, помогая усиливать впечатление от постановки.

Режиссёр спектакля — Алена Лаптева, а основу постановки составили известные рассказы Шукшина: «Классный водитель», «Космос, нервная система и шмат сала», «Материнское сердце», «Охота жить» и другие.