Машков рассказал об использовании ИИ в постановке «Охота жить»

По его словам, ИИ помогал создавать визуальные и световые эффекты: генерировались изображения на экране, свет менялся в зависимости от сцены, декорации двигались в ритме сюжета, а зрители могли ощущать запах настоящего леса.

При этом Машков подчеркнул, что ИИ не заменяет актёров. Технологии использовались как поддержка для живых артистов, помогая усиливать впечатление от постановки.

Режиссёр спектакля — Алена Лаптева, а основу постановки составили известные рассказы Шукшина: «Классный водитель», «Космос, нервная система и шмат сала», «Материнское сердце», «Охота жить» и другие.