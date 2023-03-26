Маск купил Twitter за $44 млрд, теперь он оценил ее два раза меньше

Указанная оценка составляет менее половины от 44 млрд долларов, которые Маск заплатил за приобретение социальной сети осенью прошлого года. Таким образом Маск не напрямую, но признал падение стоимости Twitter.

Представители соцсети информацию издания еще не комментировали.

Франция, кстати, на днях запретила использование Twitter и другие “развлекательные приложения” на телефонах государственных служащих. Правительство опасается из-за недостаточных мер по безопасности данных в приложениях. Но и в этом законе есть свои исключения.