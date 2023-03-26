Маск купил Twitter за $44 млрд, теперь он оценил ее два раза меньше

Маск купил Twitter за $44 млрд, теперь он оценил ее два раза меньшеРекламодателей сейчас намного меньше
Гендиректор Twitter Илон Маск предложил сотрудникам компании гранты на акции, оценив их общую сумму почти в 20 млрд долларов, передает The Information со ссылкой на человека, знакомого с письмом, которое Маск разослал сотрудникам Twitter.
Фото: Unsplash
Указанная оценка составляет менее половины от 44 млрд долларов, которые Маск заплатил за приобретение социальной сети осенью прошлого года. Таким образом Маск не напрямую, но признал падение стоимости Twitter.
Представители соцсети информацию издания еще не комментировали.
Франция, кстати, на днях запретила использование Twitter и другие “развлекательные приложения” на телефонах государственных служащих. Правительство опасается из-за недостаточных мер по безопасности данных в приложениях. Но и в этом законе есть свои исключения.