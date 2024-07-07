Маск оспорил обвинения, что его твиты ввели в заблуждение инвесторов Twitter

Опубликовано 07 июля 2024, 05:15
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Маск оспорил обвинения, что его твиты ввели в заблуждение инвесторов TwitterСоцсеть уже давно ему принадлежит, но суд не заканчивается
Илон Маск не согласился с иском, обвиняющим его в введении инвесторов в заблуждение относительно намерений купить Twitter, утверждая, что любые упущения были вызваны недопониманием, а не мошенничеством.
В иске, поданном пенсионным фондом пожарных Оклахомы, утверждается, что Маск отложил раскрытие информации о своей растущей доле в Twitter, чтобы договориться о более низкой цене покупки, сэкономив 200 миллионов долларов. Маск утверждает, что его действия были основаны на неверном толковании правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Маск также защищает свои твиты, в которых обсуждалась потенциальная покупка Twitter, утверждая, что они были либо неправильно поняты, либо привлекли внимание к его интересу к покупке, а не скрыли его. Он утверждает, что "секретность" в торговых операциях является стандартной практикой и не свидетельствует о мошеннических намерениях.
Суд еще далек от завершения.