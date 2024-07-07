Маск оспорил обвинения, что его твиты ввели в заблуждение инвесторов Twitter

В иске, поданном пенсионным фондом пожарных Оклахомы, утверждается, что Маск отложил раскрытие информации о своей растущей доле в Twitter, чтобы договориться о более низкой цене покупки, сэкономив 200 миллионов долларов. Маск утверждает, что его действия были основаны на неверном толковании правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Маск также защищает свои твиты, в которых обсуждалась потенциальная покупка Twitter, утверждая, что они были либо неправильно поняты, либо привлекли внимание к его интересу к покупке, а не скрыли его. Он утверждает, что "секретность" в торговых операциях является стандартной практикой и не свидетельствует о мошеннических намерениях.

Суд еще далек от завершения.