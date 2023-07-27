Маск переименовал Twitter в 𝕏, но законно ли это

Маск уже давно представляет себе 𝕏 как всеобъемлющее приложение, объединяющее аудио- и видеозаписи, обмен сообщениями и цифровые платежи.

Однако выбранный логотип 𝕏 вызвал некоторые вопросы. Он очень похож на символ из набора Special Alphabets 4 компании Monotype, что привело к обсуждению возможных проблем с лицензированием. Хотя этот символ похож еще и на тот, что есть базе данных Unicode (символы оттуда не защищены авторским правом), его использование в логотипах может затруднить его защиту в качестве товарного знака. Тем не менее, отдельные буквы уже регистрировались в качестве товарных знаков в США, причем на каждую букву алфавита приходится несколько товарных знаков, передает The Verge.

Пока неясно, к чему все это приведет, но на данный момент ребрендинг идет полным ходом, и логотип 𝕏 официально занял место в штаб-квартире Twitter, что свидетельствует о грандиозном видении Маском будущего этой платформы.