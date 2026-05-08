Маск планировал заработать на OpenAI десятки миллиардов, чтобы колонизировать Марс

Опубликовано 08 мая 2026, 04:18
Маск планировал заработать на OpenAI десятки миллиардов, чтобы колонизировать МарсПрезидент OpenAI вещал в суде
В США продолжается суд между Илоном Маском и OpenAI. Так, президент OpenAI Грег Брокман дал показания, из которых следует, что в 2017 году Маск требовал превратить некоммерческую OpenAI в коммерческую. При этом он хотел получить полный контроль. Зачем? Ради Марса.
По словам Брокмана, Маск объяснял это тем, что ему нужно $80 миллиардов, чтобы построить самодостаточный город на Марсе. Для этого он и хотел контролировать OpenAI.
Брокман рассказал, что однажды на встрече Маск резко встал и быстро пошёл на него. Маск схватил подаренную картину и выбежал из комнаты, пообещав прекратить финансирование, пока его требования не выполнят.
Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году. Сейчас он обвиняет компанию в том, что его обманом заставили вложить 38 миллионов долларов. Маск требует 150 миллиардов компенсации и отстранения руководства OpenAI.