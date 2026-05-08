Маск планировал заработать на OpenAI десятки миллиардов, чтобы колонизировать Марс

По словам Брокмана, Маск объяснял это тем, что ему нужно $80 миллиардов, чтобы построить самодостаточный город на Марсе. Для этого он и хотел контролировать OpenAI.

Брокман рассказал, что однажды на встрече Маск резко встал и быстро пошёл на него. Маск схватил подаренную картину и выбежал из комнаты, пообещав прекратить финансирование, пока его требования не выполнят.

Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году. Сейчас он обвиняет компанию в том, что его обманом заставили вложить 38 миллионов долларов. Маск требует 150 миллиардов компенсации и отстранения руководства OpenAI.