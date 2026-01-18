Маск потребовал до $134 млрд от OpenAI и Microsoft за обман

Опубликовано 18 января 2026, 11:291 мин.
Маск потребовал до $134 млрд от OpenAI и Microsoft за обманСудебное дело о «мошенничестве»
Илон Маск не так давно подал иск к OpenAI и Microsoft с требованием выплатить от $ 79 до $ 134 млрд, утверждая, что разработчики ChatGPT обманули его, отказавшись от «первоначальной миссии некоммерческой организации».
Источник оценки — финансовый эксперт К. Пол Ваззан, который подсчитал возможные убытки на основе вложений Маска и его вклада в создание стартапа в 2015 году.
Маск инвестировал в OpenAI $38 млн на раннем этапе, и по расчетам эксперта это могло бы дать ему 3 500-кратную отдачу от вложений. Из этой суммы $65,5−109,4 млрд «приписываются» OpenAI, а $13,3−25,1 млрд — Microsoft, которая владеет 27% компании.
Юристы Маска утверждают, что он заслуживает компенсацию как ранний инвестор, чьи вложения выросли в десятки раз.
OpenAI уже предупредила инвесторов и партнёров, что иск Маска содержит «умышленно громкие и провокационные требования». Судебное разбирательство назначено на апрель.