Маск рассказал о превращении соцсети Twitter в банк

Маск затронул тему платежей во время своего выступления, сказав, что "я думаю, что в платежах есть такая преобразующая возможность". Он добавил что его цель - дать людям в Twitter возможность мгновенно и в режиме реального времени отправлять деньги в любую точку мира.

Он сказал, что эта функция, наряду с "видеоконтентом и компенсацией создателям контента" и улучшением поиска, является "высокоприоритетной".

Как это будет выглядеть? Представьте: каждый верифицированный пользователь Twitter получает баланс, который он может использовать для отправки денег "куда угодно в системе". Теоретически, это может означать что-то вроде чаевых другим пользователям или оплаты платного контента.

По словам Маска, Twitter создаст "высокодоходный счет денежного рынка, чтобы иметь баланс в Twitter было самым высокодоходным, что вы можете сделать".

Для мест, которые не принимают платежи через Twitter, Маск говорит, что вы получите дебетовую карту, привязанную к вашему балансу. В его планах стать “народным финансовым институтом".

Когда один из сотрудников заметил, что это звучит так, будто Маск хочет создать банк, и спросил, будет ли он предлагать кредиты, генеральный директор ответил: "Ну, если вы хотите предоставить людям комплексную услугу, то вы не можете упустить ключевые элементы".

"Платежи на самом деле - это просто обмен информацией", - сказал Маск, "с информационной точки зрения нет большой разницы между, скажем, отправкой прямого сообщения и отправкой платежа". Однако он признает, что есть юридические препятствия, которые необходимо преодолеть.