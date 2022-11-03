Маск сократит не 75% процентов сотрудников Twitter, а "всего лишь" половину

Ранее The Verge сообщило, что Маск встречается со своими советниками, включая бывшего руководителя PayPal Дэвида Сакса, и дорабатывает план увольнения примерно 3800 сотрудников, в то время как Bloomberg сообщил, что под сокращение попадут 3700 человек.

По данным Bloomberg, планируется, что сотрудники будут проинформированы о сокращении в пятницу, а пострадавшие работники получат выходное пособие за 60 дней. Маск также планирует отменить политику Twitter, которая позволяла сотрудникам работать из дома "навсегда", сообщает Bloomberg.

Это согласуется с текстовыми сообщениями другого советника, Джейсона Калаканиса (раскрытыми в рамках судебного дела Маска, когда он еще пытался избавиться от покупки Twitter), в которых он предлагал сократить удаленную работу.