Маск угрожал отдать аккаунт радиостанции в Twitter другой компании

Маск угрожал отдать аккаунт радиостанции в Twitter другой компанииЕсли она не вернется в соцсеть
Илон Маск, передают СМИ, связался с радиостанцией NPR, чтобы узнать, возвращается ли организация в Twitter, заявив, что аккаунт медиакомпании вполне может быть переназначен, если она этого не сделает.
NPR покинула Twitter в апреле после того, как была причислена к "финансируемым правительством СМИ".
Маск отправил репортеру NPR электронное письмо, которое гласило: «так собирается ли NPR снова начать публиковаться в Twitter, или нам следует перевести @NPR (аккаунт, – прим. ред.) в другую компанию?».
Согласно политике Twitter, учетные записи могут быть удалены навсегда из-за неактивности, но «в настоящее время компания не может разглашать неактивные имена пользователей».
Однако Маск сказал организации, что «политика Twitter заключается в том, чтобы перерабатывать учетные записи, которые окончательно неактивны». Он добавил: «такая же политика применяется ко всем аккаунтам. Никакого особого отношения к NPR».
Неясно, намерен ли Twitter обновить свою официальную страницу политики в отношении неактивных аккаунтов этой информацией, и будет ли он внедрять меры защиты бывших пользователей от самозванства.