Маск уволил специалиста по рекламе в Twitter, которую он сам и просил остаться

10:54, 19 ноября 2022
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Маск уволил специалиста по рекламе в Twitter, которую он сам и просил остатьсяКак мы уже говорили, “семь пятниц на неделе”
Робин Уилер, руководитель отдела продаж рекламы Twitter, снова покинула компанию. Хотя всего чуть больше недели назад Илону Маску, как сообщается, пришлось убеждать ее не уходить в отставку по собственному желанию.
Уилер написала в Twitter: "Команде и моим клиентам.... вы всегда были моим первым и единственным приоритетом". Она не ответила на просьбу The Verge подтвердить факт ее увольнения. При этом, как отмечает само издание, у Twitter нет отдела коммуникаций, который бы отвечал на подобные запросы.
10 ноября Уилер, которая в то время была вице-президентом компании по работе с клиентами в США, подала в отставку вместе с главой отдела доверия и безопасности Йоэлем Ротом, но Маск убедил его остаться, сообщает издание.