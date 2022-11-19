Маск уволил специалиста по рекламе в Twitter, которую он сам и просил остаться

Уилер написала в Twitter: "Команде и моим клиентам.... вы всегда были моим первым и единственным приоритетом". Она не ответила на просьбу The Verge подтвердить факт ее увольнения. При этом, как отмечает само издание, у Twitter нет отдела коммуникаций, который бы отвечал на подобные запросы.

10 ноября Уилер, которая в то время была вице-президентом компании по работе с клиентами в США, подала в отставку вместе с главой отдела доверия и безопасности Йоэлем Ротом, но Маск убедил его остаться, сообщает издание.