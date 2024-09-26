Масштабная утечка раскрыла данные трети населения США

Опубликовано 26 сентября 2024, 12:451 мин.
Масштабная утечка раскрыла данные трети населения СШАЧто вызвало беспокойство
Утечка данных в MC2 Data, известной компании по проверке биографии, привела к обнародованию конфиденциальной информации, принадлежащей примерно трети населения США. Исследование Cybernews показало, что база данных, содержащая 2,2 ТБ персональных данных, была оставлена без защиты и легко доступна в Интернете, что затронуло более 106 миллионов человек.
MC2 Data собирает публичные записи из различных источников для создания подробных профилей для работодателей и арендодателей. Утечка информации включает в себя имена, адреса электронной почты, домашние адреса, даты рождения и даже трудовую историю. Кроме того, были скомпрометированы данные 2 319 873 подписчиков услуг MC2 Data.
Эксперты предупреждают, что эта утечка служит «золотой жилой» для киберпреступников, облегчая доступ к конфиденциальной информации в злонамеренных целях.
Cybernews обратились к MC2 Data за комментариями, но пока не получили ответа. На данный момент доступ к открытой базе данных закрыт.