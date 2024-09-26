Масштабная утечка раскрыла данные трети населения США

MC2 Data собирает публичные записи из различных источников для создания подробных профилей для работодателей и арендодателей. Утечка информации включает в себя имена, адреса электронной почты, домашние адреса, даты рождения и даже трудовую историю. Кроме того, были скомпрометированы данные 2 319 873 подписчиков услуг MC2 Data.

Эксперты предупреждают, что эта утечка служит «золотой жилой» для киберпреступников, облегчая доступ к конфиденциальной информации в злонамеренных целях.

Cybernews обратились к MC2 Data за комментариями, но пока не получили ответа. На данный момент доступ к открытой базе данных закрыт.