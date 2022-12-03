Массовые увольнения в Twitter грозят компании многомиллиардными штрафами

По их словам, комитет по управлению данными, который следил за соблюдением компанией Twitter постановления Федеральной торговой комиссии США, прекратил свое существование после того, как два его члена были уволены, а еще трое ушли в отставку.

Комитет был сформирован в ноябре 2021 года и отвечал за контроль над решениями о том, как собираются, доступны и раскрываются данные пользователей.

Тем временем совет директоров, который отвечал за соблюдение компанией Twitter Общего регламента защиты данных Европейского союза, прекратил свою работу после того, как Илон Маск, новый владелец соцсети, уволил двух (оба из Ирландии) из трех его членов.

Сообщается, что регулирующие органы могут решить, что офис Twitter в Ирландии больше не осуществляет эффективного надзора за данными граждан ЕС. Если это произойдет, то любое из 27 государств-членов ЕС будет иметь право начать расследование в отношении Twitter и выписать штрафы, сказали знакомые с вопросом люди. И суммы в таком случае будут катастрофическими, вплоть до миллиардов долларов.