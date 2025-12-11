McDonald’s убрал рождественскую ИИ-рекламу после волны насмешек

McDonald’s убрал рождественскую ИИ-рекламу после волны насмешекЛюдям «не зашло»
45-секундный ролик состоял из быстро сменяющихся сцен. Зрители отметили «неприятную визуальную подачу», «странных» персонажей, резкие цвета и «нелогичные движения».
Хотя видео набрало всего около 20 тысяч просмотров на YouTube, негатив в комментариях оказался настолько сильным, что сначала комментарии отключили, а затем ролик полностью удалили. В соцсетях пользователи недоумевали, почему крупная компания с огромными ресурсами не смогла сделать «нормальную рекламу с участием людей».
После скандала продакшн-компания The Sweetshop, работавшая над роликом, выступила с защитным заявлением. Ее руководство утверждало, что над проектом неделями трудилась команда специалистов и что работа с ИИ потребовала огромных усилий. По их словам, ролик — это «полноценный фильм», а не просто эксперимент.
Однако большинство зрителей с этим не согласились.