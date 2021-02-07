МЧС начало постить в TikTok видео с трюками спасателей

Как пишет РБК, МЧС России завело страницы и в TikTok, и в Likee. В министерстве отметили, что на площадках уже публикуется полезный контент. «Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити, песни МЧС и многое другое», — передаёт РБК.