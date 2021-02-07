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Сегодня в 19:55
МЧС начало постить в TikTok видео с трюками спасателей
И с челленджами
Не только МИД России, но и МЧС завело аккаунт в TikTok. Второе министерство решило применить творческий подход.
Как пишет РБК, МЧС России завело страницы и в TikTok, и в Likee. В министерстве отметили, что на площадках уже публикуется полезный контент. «Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити, песни МЧС и многое другое», — передаёт РБК.
@mchs.russia
Вы только посмотрите, что могут наши сотрудники! Отправляйте свою реакцию в комментариях!Спасибо за предоставленное видео @@anatoly.doletsky♬ оригинальный звук - МЧС России
Сейчас в аккаунте МЧС в TikTok опубликовано четыре видеоролика. У страницы 2950 подписчиков на момент публикации новости. На одном из видео сотрудник МЧС встаёт на руки, опираясь на два топора. В другом видео представительница министерства участвует в челлендже «загни палец».