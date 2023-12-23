Мечта о iMessage для Android разбилась: Apple додавила Beeper

Неустанная блокировка сервисов Beeper со стороны Apple вынудила компанию прибегнуть к сложным обходным путям, в результате чего был разработан запутанный процесс, требующий от пользователей наличия старого взломанного iPhone, либо компьютера Mac или Linux.

Некогда обещанная простота решения Beeper теперь превратилась в лабиринтную задачу, отпугивающую даже самых настойчивых пользователей. Несмотря на мольбу к здравому смыслу Apple, Beeper уступила, заявив: «Это нежизнеспособно. Мы не можем победить в игре в кошки-мышки с крупнейшей компанией на Земле».

Неожиданным поворотом стало то, что двухпартийная группа американских законодателей призвала Министерство юстиции проверить «потенциальное антиконкурентное отношение» Apple к Beeper. Судьба этого заявления остается неопределенной. Beeper, который сейчас сосредоточен на создании «лучшего чат-приложения на земле», сделал свое программное обеспечение с открытым исходным кодом для других разработчиков.